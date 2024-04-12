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Смородская: я бы не продлевала контракт с Дзюбой

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Экс-президент “Локомотива” Ольга Смородская высказалась о будущем нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"
– Я бы не продлевала контракт с Дзюбой. Связано это с потерей скорости, игра стала другой у команды. То, в чем он силен, сейчас в футболе не очень востребовано. Нужна скорость, дриблинг, а с этим у него хуже.

Ранее инсайдер Андрей Панков сообщил о том, что московский “Локомотив” сомневается в продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой, который истекает в конце нынешнего сезона. По данным журналиста, российский форвард уже начал изучать варианты для своего будущего.

Напомним, 35-летний Дзюба выступает в составе железнодорожников с 2023 года. Ему нужно сделать еще три результативных действия в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, чтобы добиться автоматического продления контракта с “Локомотивом”.

Источник: “Чемпионат”

Локомотив Артем Дзюба Ольга Смородская
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