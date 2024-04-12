- Дзюба - достаточно опытный игрок, который всегда сможет принести пользу, смотивировать коллектив. Я думаю, как минимум ещё на год "Локомотиву" нужно продлевать с ним контракт. Прошлый сезон точно показал, что Дзюба нужен команде. Артём пришёл и "Локомотив" поднялся со дна турнирной таблицы. Весеннюю часть чемпионата здорово провёл. Потом, может, меньше забивал, но полезно действовал, - передаёт слова Сенникова "Чемпионат".
35-летний экс-нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом" в возрасте 34 лет в феврале 2023 года. Весной 2023 года футболист провёл за красно-зелёных 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и выполнил 5 результативных передач, что помогло "Локомотиву" подняться в турнирной таблице из зоны стыковых матчей и финишировать на восьмом месте. В текущем сезоне на счету Дзюбы 4 забитых гола и 4 голевых паса в 23 матчах за "Локомотив" во всех турнирах.
Ранее появилась информация, что руководство "железнодорожников" может не продлить контракт с Артёмом, истекающий по завершении текущего сезона.
Сенников: ещё минимум на год "Локомотиву" нужно продлевать с Дзюбой контракт
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о нежелании руководства "железнодорожников" продлевать контракт с 35-летним нападающим Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"