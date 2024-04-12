Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
21:45
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
22:00
ЛансНе начат

Павлюченко: возможно, Артём устал от футбола, как будто он для него ушёл на второй план

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о форварде "Локомотива" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Тяжело видеть, как такие игроки завершают карьеру. Возможно, Артём устал от футбола, потому что он уже снимается в рекламе, в YouTube. Как будто футбол для него ушёл на второй план. Если он не хочет играть, то в Китай не поедет, хотя ради какой-то должности можно уехать", - цитирует Павлюченко Metaratings.

Артем Дзюба перешел в московский "Локомотив" зимой 2023 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне форвард провел за московский клуб 23 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,8 миллиона евро. Контракт Дзюбы с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий может перейти в "Шанхай Шэньхуа". После 22-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 36 очков.

Роман Павлюченко Локомотив Артем Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится