"Тяжело видеть, как такие игроки завершают карьеру. Возможно, Артём устал от футбола, потому что он уже снимается в рекламе, в YouTube. Как будто футбол для него ушёл на второй план. Если он не хочет играть, то в Китай не поедет, хотя ради какой-то должности можно уехать", - цитирует Павлюченко Metaratings.
Артем Дзюба перешел в московский "Локомотив" зимой 2023 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне форвард провел за московский клуб 23 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,8 миллиона евро. Контракт Дзюбы с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий может перейти в "Шанхай Шэньхуа". После 22-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 36 очков.
Павлюченко: возможно, Артём устал от футбола, как будто он для него ушёл на второй план
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о форварде "Локомотива" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"