"Сейчас мы находимся в ожидании шагов от ЦСКА. Ждем встречного предложения", - цитирует агентство "РБ Спорт".
Бразилец Виллиан Роша, выступающий на позиции центрального защитника, играет за московский ЦСКА с осени 2022 года. В этом сезоне он провел за "армейцев" 28 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу на партнеров. Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года и включает возможность пролонгации еще на один сезон. В январе футболисту исполнилось 29 лет.
Агентство Роши: находимся в ожидании шагов от ЦСКА. Ждем встречного предложения
Представитель агентства Sferico Sports Management, представляющего интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, поделился информацией о ходе переговоров с клубом по новому контракту игрока.
Фото: "СЭ"