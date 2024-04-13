"Думаю, ответ надо искать в области психологии, ментальности. Клаудиньо выиграл с "Зенитом" достаточно титулов. Похоже, ему просто нужен новый вызов", - сказал Корнеев.
Клаудиньо присоединился к питерскому "Зениту" в августе 2021 года. В текущем сезоне бразилец провел за "сине-бело-голубых" 31 матч, в которых забил 4 гола и сделал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро. В прошлом сезоне Клаудиньо отличился пятью голами и девять раз ассистировал партнерам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 18 миллионов евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Корнеев – об игре Клаудиньо: похоже, ему просто нужен новый вызов
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев предположил, почему бразильский полузащитник петербуржцев Клаудиньо играет не так ярко.
Фото: ФК "Зенит"