"Смысл менять Абаскаля сейчас только один - чтобы новый тренер познакомился с тем составом, который есть, оценил возможности и принял решение. В целом "Спартак" ни за что не борется. Паскаль Янсен? Мне эту новость скинул Царь (Александр Мостовой – прим.ред.), я спросил, кто это такой. Он ответил, что, наверное, очередной повар или учитель. Думаю, что у нас в России есть более достойные кандидаты", - сказал Широков.
Напомним, 8 апреля появилась информация о том, что место главного тренера "красно-белых" может занять специалист из Голландии Паскаль Янсен. Однако в московском клубе опровергли слухи об увольнении действующего тренера испанца Гильермо Абаскаля.
Сейчас "Спартак" находится на 6 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 35 очков за 22 матча.
Источник: "РБ Спорт"
Широков: Паскаль Янсен в "Спартаке"? Мне эту новость скинул Царь, я спросил, кто это такой
Бывший игрок "Зенита" и сборной России прокомментировал возможное назначения Паскаля Янсена на пост главного тренера "Спартака".
Фото: РФС