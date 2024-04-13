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Широков: если Вендел уедет, у "Зенита" будут большие проблемы

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Бывший игрок "Зенита" Роман Широков оценил значимость для "сине-бело-голубых" бразильского полузащитника Вендела.


Фото: ФК "Зенит"
"Если Вендел уедет, у "Зенита" будут большие проблемы — никто, кроме него, не может разыгрывать мячи. Вот сейчас в Краснодаре будут проблемы. Клаудиньо не настолько важен, как Вендел", - сказал Широков.

Бразилец Вендел провел за "Зенит" 111 матчей, в которых забил 20 голов. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 20 играх, забил 4 мяча и 6 раз ассистировал партнерам.

Вендел из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть за "Зенит" в важном матче против "Краснодара" в рамках 24-го тура РПЛ. Между двумя лидерами российского чемпионата разрыв составляет всего одно очко. "Быки" идут на втором месте с 43-мя набранными очками, коллектив из Санкт-Петербурга занимает первую строчку с 44-мя очками.

Источник: "РБ Спорт"

Роман Широков Маркус Вендел Зенит
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