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Морено - о победе над "Спартаком": если заранее думать, что соперник сильнее, это может сыграть злую шутку

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Главный тренер "Сочи" Роберто Морено прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Матч был ровный, у обеих команд были возможности забить. Игра тяжелая, это первые три очка для нас, но мы пока ничего не сделали, ситуация тяжелая. Будем продолжать работу и набирать очки. Если мы заранее думаем, что соперник сильнее нас, это может сыграть злую шутку. Возможно, наши сильные соперники так думали о нас", - поделился Морено.

"Сочи" одержал минимальную победу над "Спартаком" в домашнем матче в рамках 24-го тура чемпионата России. Победа позволила "горожанам" покинуть последнее место в турнирной таблице. Единственный гол в матче на 77-й минуте забил защитник сборной Марокко Яхья Аттият-Аллах, который перебрался в "Сочи" в зимнее трансферное окно.

Победа позволила "Сочи" набрать 18 очков и опередить на 1 очко калининградскую "Балтику". В активе "Спартака" осталось 35 очков. "Красно-белые" занимают в турнирной таблице 6-е место.

Источник: "Матч ТВ"

Сочи Спартак Морено
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