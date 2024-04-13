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Защитник "Сочи" Аттият-Аллах: надо забыть эту игру. "Спартак" - сильная команда, но мы оказались сильнее

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Защитник "Сочи" Яхья Аттият-Аллах высказался после победы в 24-м туре РПЛ над московским "Спартаком" (1:0)
Фото: ФК "Сочи"
"В первую очередь хочу поздравить команду. Это очень важная победа. Но сейчас нам нужно забыть эту игру и готовиться дальше. "Спартак" - хорошая и сильная команда, но мы просто оказались сегодня сильнее", - сказал Аттият-Аллах.

"Сочи" одержал минимальную победу над "Спартаком" в матче 24-го тура российской Премьер-лиги и покинул последнюю строчку в турнирной таблице. Единственный гол в матче забил защитник сборной Марокко Яхья Аттият-Аллах.

Теперь в активе подопечных Роберто Морено 18 очков. Отставание от 14-го места, которое дает возможность избежать прямого вылета из РПЛ и принять участие в стыковых матчах - 2 очка.

Источник: "Матч ТВ"

Спартак Сочи
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