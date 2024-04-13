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Тренер "Ахмата" Адиев - после 1:7 от "Балтики": надеюсь, я смогу выправить ситуацию

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Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев оценил состояние команды после поражения от "Балтики" (1:7) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Вы же видите текущее состояние, оно появилось на сейчас, а существует на протяжении определенного времени. Когда такая ситуация возникает, не до разговоров, и сейчас я об этом сказал и в раздевалке: времени нет разговаривать. Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию", - заявил Адиев.

"Ахмат" разгромно уступил калининградской "Балтике" на своем поле в матче 24-го тура чемпионата России. Эта игра стала для Адиева первой во главе "Ахмата", после того, как он сменил на посту главного тренера Мирослава Ромащенко.

За семь туров до конца чемпионата "Ахмат" с 20-ю очками в активе занимает 14-е место в турнирной таблице. Столько же очков - у "Балтики" и "Урала", которые вместе с "Ахматом" ведут борьбу за избежание прямого вылета из РПЛ. Занимающий последнее место в турнирной таблице РПЛ "Сочи" одержал победу над "Спартаком" и набрал 18 очков. Теперь отставание "горожан" от "Ахмата" сократилось до 2-х очков.

Источник: "Матч ТВ"

Магомед Адиев Ахмат Балтика
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