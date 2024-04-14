— Была ли ошибка Игоря Акинфеева в этом эпизоде? Нет. В этом эпизоде не было индивидуальных ошибок, только общекомандная. Мы вместе ошибаемся и вместе добиваемся положительного результата.
Напомним, 13 апреля московский ЦСКА в гостях сыграл против столичного “Локомотива” в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничейным результатом – 3:3. Первый гол в составе железнодорожников забил защитник Илья Самошникова. Он забросил мяч за спину голкипера армейцев Игоря Акинфеева. После встречи вратарь ЦСКА публично извинился за пропущенный гол, признав свою вину.
Источник: “Чемпионат”
Защитник ЦСКА Келлвен – о голе Самошникова: ошибки Акинфеева в этом эпизоде не было
Защитник ЦСКА Келлвен не считает, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев ошибся в моменте с первым голом “Локомотива” (3:3) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА