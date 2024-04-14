Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Урал
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Крылья Советов
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Кубань
1 - 1 1 1
КАМАЗ2 тайм
Родина
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ФулхэмЗавершен
Арсенал
0 - 2 0 2
Астон Вилла2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 2 0 2
СевильяЗавершен
Гранада
2 - 0 2 0
АлавесЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
Реал Сосьедад
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
2 - 2 2 2
ФрозинонеЗавершен
Сассуоло
3 - 3 3 3
МиланЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Интер
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
4 - 0 4 0
Вердер2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 1 0 1
НантЗавершен
Клермон
1 - 1 1 1
МонпельеЗавершен
Лион
21:45
БрестНе начат

Мостовой: бог подсказал руководству "Спартака", что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с должности главного тренера "красно-белых".


Фото: "Чемпионат"
"Я полтора года назад всё сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, бог подсказал руководству "Спартака", что Абаскалю пора на выход. Бог был прав! Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с "Зенитом". Единственный матч весной, где "Спартак" неплохо сыграл, — это игра с "Зенитом" без Абаскаля", - сказал Мостовой.

Гильермо Абаскаль возглавил московский клуб в 2022 году, под руководством испанского специалиста "Спартак" провел 74 матча, в которых одержал 35 побед, потерпел 23 поражения и 15 раз сыграл в ничью. После зимней паузы "красно-белые" смогли добыть только одну викторию в Российской-Премьер Лиге, в последнем матче спартаковцы проиграли в гостях одному из аутсайдеров чемпионата "Сочи". Сейчас московская команда располагается на 6-й строчке в турнирной таблице с 35-ю очками.

Источник: "Чемпионат"

Александр Мостовой Спартак Гильермо Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится