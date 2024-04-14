"Я полтора года назад всё сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, бог подсказал руководству "Спартака", что Абаскалю пора на выход. Бог был прав! Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с "Зенитом". Единственный матч весной, где "Спартак" неплохо сыграл, — это игра с "Зенитом" без Абаскаля", - сказал Мостовой.
Гильермо Абаскаль возглавил московский клуб в 2022 году, под руководством испанского специалиста "Спартак" провел 74 матча, в которых одержал 35 побед, потерпел 23 поражения и 15 раз сыграл в ничью. После зимней паузы "красно-белые" смогли добыть только одну викторию в Российской-Премьер Лиге, в последнем матче спартаковцы проиграли в гостях одному из аутсайдеров чемпионата "Сочи". Сейчас московская команда располагается на 6-й строчке в турнирной таблице с 35-ю очками.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: бог подсказал руководству "Спартака", что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с должности главного тренера "красно-белых".
Фото: "Чемпионат"