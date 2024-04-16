"Зенит" наверняка выиграет, и никакие шашлыки не повлияют на его победу. Это хорошая акция для болельщиков. Ничего особенного. В Чехии такие вещи — это нормальное явление", - сказал чешский тренер.
В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, которая прошла в Москве, "Зенит" одержал волевую победу над "красно-белыми" (1:2). Ответная встреча состоится завтра, 17 апреля, на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В других матчах Кубка страны ЦСКА сыграет с "Балтикой", "Урал" примет "Ростов", "Оренбург" встретится с "Динамо".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Петржела – о фестивале шашлыка перед матчем со "Спартаком": это хорошая акция для болельщиков
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил задумку устроить фестиваль шашлыка перед кубковым матчем "сине-бело-голубых" и "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"