Испанский главный тренер "Сочи" Роберто Морено не возглавит московский "Спартак". Как сообщает источник, Морено нет в шорт-листе "красно-белых" на позицию тренера.
14-го апреля стало известно об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского "Спартака". Под его руководством клуб набрал 35 очков 23-х матчах РПЛ и располагается на 7-й строчке в турнирной таблице.
Соотечественник Абаскаля Роберт Морено возглавляет "Сочи" с декабря 2023-го года. В первых пяти матчах РПЛ под его руководством "горожане" четырежды сыграли вничью и одержали одну победу (в 24-м туре над "Спартаком" - 1:0). Контракт Морено с "Сочи" истекает летом 2024-го года.
Источник: "Евро-футбол"
Источник: "Спартак" не рассматривает Морено в качестве замены Абаскалю
"Спартак" не планирует приглашать наставника "Сочи" Роберта Морено на роль главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.
Фото: официальный сайт "Сочи"