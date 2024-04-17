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Источник: "Спартак" не рассматривает Морено в качестве замены Абаскалю

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"Спартак" не планирует приглашать наставника "Сочи" Роберта Морено на роль главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.
Фото: официальный сайт "Сочи"
Испанский главный тренер "Сочи" Роберто Морено не возглавит московский "Спартак". Как сообщает источник, Морено нет в шорт-листе "красно-белых" на позицию тренера.

14-го апреля стало известно об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского "Спартака". Под его руководством клуб набрал 35 очков 23-х матчах РПЛ и располагается на 7-й строчке в турнирной таблице.

Соотечественник Абаскаля Роберт Морено возглавляет "Сочи" с декабря 2023-го года. В первых пяти матчах РПЛ под его руководством "горожане" четырежды сыграли вничью и одержали одну победу (в 24-м туре над "Спартаком" - 1:0). Контракт Морено с "Сочи" истекает летом 2024-го года.

Источник: "Евро-футбол"

Спартак Морено Гильермо Абаскаль Сочи
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