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Вратарь "Зенита" Кержаков: когда нужно подсказать защитникам, я впадаю в ступор. Не понимаю, на каком языке кричать

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился трудностями, связанными с руководством интернациональной линией обороны "сине-бело-голубых".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"В предыдущих сезонах у меня была пара моментов, когда нужно подсказать, а я впадаю в ступор. Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать - на русском, португальском или английском. Однажды мяч от нашего игрока уходил за лицевую, а Дуглас думал, что от соперника. Я должен был сказать, чтобы он играл, но слова застряли в горле", - рассказал Кержаков в интервью официальному сайту "Зенита".

В текущем сезоне Михаил Кержаков принял участие в 18-ти матчах "Зенита" в чемпионате, Кубке и Суперкубке России. В 9-ти случаях 37-летнему голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Перед стартом весенней части сезона российский защитник "Зенита" Данил Круговой был отстранен от тренировок с основной командой и исключен из заявки клуба из-за подписания контракта с ЦСКА.

Кроме того, центральный защитник Дмитрий Чистяков и часто выходивший на фланге обороны полузащитник Алексей Сутормин в зимнее трансферное окно отправились на правах аренды в "Сочи". Теперь единственными россиянами в линии защиты "Зенита" остаются 28-летний Вячеслав Караваев и 33-летний Марио Фернандес.

Зенит Кержаков Михаил
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