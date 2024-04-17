"Джикия сидит по каким-то причинам, правильно? Он ведь из-за тренера сидел. Будет другой тренер его ставить - будет играть. Тем более опыт, понимание игру у него есть. Я не думаю, что это проблема. Если он сейчас не играет, это не означает, что не тянет уровень "Спартака". Уровень футболистов в команде сейчас не такой, как раньше был", - поделился Ещенко.
Капитан "Спартака" Георгий Джикия вышел на поле лишь в 7-ми матчах из 23-х в текущем розыгрыше РПЛ. Сам игрок связывал радикальное сокращение своего игрового времени с предвзятым отношением главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Тренер, в свою очередь, заявлял, что Джикия уступает по профильным для центрального защитника показателям конкурентам по позиции во время тренировочного процесса.
14-го апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера "Спартака". К ответному полуфинальному матчу "Пути РПЛ" Кубка России против "Зенита" команду готовит босниец Владимир Слишкович. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу "сине-бело-голубых". Ответная игра пройдет 17-го апреля в Санкт-Петербурге.
Источник: "Чемпионат"
Ещенко: если Джикия не играет, это не означает, что не тянет уровень "Спартака". Он ведь из-за тренера сидел
Экс-футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко предположил, что игровое время защитника Георгия Джикии в стане "красно-белых" может возрасти.
Фото: РИА Новости