"Конкуренция с Чаловым и Заболотным мне только в плюс. Я могу больше расти от того, что конкурирую с такими хорошими футболистами. Мне комфортно на поле и с Фёдором, и с Антоном. Это игроки очень высокого класса", - поделился Мусаев.
Тамерлан Мусаев стал игроком ЦСКА в январе 2024-го года. За трансфер 22-летнего футболиста "армейцы" заплатили калининградской "Балтике" 300 тысяч евро. В весенней части сезона Мусаев провел в футболке ЦСКА 7 матчей. На его счету 4 гола и 2 результативные передачи.
Федор Чалов является лучшим бомбардиром ЦСКА в сезоне. На счету форварда сборной России 9 забитых мячей в 23-х матчах чемпионата. 32-летний Антон Заболотный появился на поле в этом сезоне в 22-х матчах РПЛ, в которых записал себе в активе 8 голов.
Источник: "Чемпионат"
Мусаев: конкуренция с Чаловым и Заболотным в ЦСКА мне только в плюс. Это игроки очень высокого класса
Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мыслями о конкуренции за место в основе "армейцев".
Фото: "Чемпионат"