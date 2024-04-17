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Мостовой: с "Оренбургом" назову фаворитом "Динамо". Но "Динамо" было фаворитом и в матче со "Спартаком" - что в итоге?

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России "Оренбург" - "Динамо".
Фото: AFP
- Победит тот, кому Кубок России принципиально нужнее с учётом формата турнира. При сильнейших составах команд назову "Динамо" фаворитом. Но "Динамо" было фаворитом и в матче со "Спартаком" - что в итоге? По игре динамовцы были лучше "Спартака", но две грубейшие ошибки человека в воротах - этот фаворит куда-то пропал, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

17 апреля в Оренбурге на стадионе "Газовик" состоится матч первого этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России между местным "Оренбургом" и московским "Динамо".

Южноуральцы в 5 весенних матчах РПЛ набрали 11 очков, не потерпев в них ни одного поражения. Бело-голубые после двух мартовских побед проиграли 4 из 5 матчей во всех турнирах, в том числе и московскому "Спартаку" на своём поле (1:2).

Визит «Спартака» к «Зениту», ЦСКА и «Балтика» после 7 голов, «Динамо» и «Ростов» на Урале. Все полуфиналы Кубка России

Кубок России Оренбург Динамо Спартак Александр Мостовой
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