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Агент - о контакте Рыбуса: пока мы ничего не обсуждали с "Рубином"

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Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника "Рубина" Мацея Рыбуса, рассказал, что его клиент на данный момент не ведет переговоров о новом контракте.
Фото: ФК "Рубин"
"Сейчас главное, чтобы Мацей восстановился и начал играть. Для того чтобы продлить контракт, нужно играть. Пока мы ничего не обсуждали с "Рубином", - цитирует Рыбуса "РБ Спорт".

В текущем сезоне Мацей Рыбус провел за казанский "Рубин" два матча и не отметился голевыми действиями - игрок на протяжении более шести месяцев восстанавливается от травмы. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего поляка в 200 тысяч евро. После 23-х сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 32-мя очками.

Рубин Рыбус Мацей
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