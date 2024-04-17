"Сейчас главное, чтобы Мацей восстановился и начал играть. Для того чтобы продлить контракт, нужно играть. Пока мы ничего не обсуждали с "Рубином", - цитирует Рыбуса "РБ Спорт".
В текущем сезоне Мацей Рыбус провел за казанский "Рубин" два матча и не отметился голевыми действиями - игрок на протяжении более шести месяцев восстанавливается от травмы. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего поляка в 200 тысяч евро. После 23-х сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 32-мя очками.
Агент - о контакте Рыбуса: пока мы ничего не обсуждали с "Рубином"
Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника "Рубина" Мацея Рыбуса, рассказал, что его клиент на данный момент не ведет переговоров о новом контракте.
Фото: ФК "Рубин"