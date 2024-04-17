"Как команда переживает проигрыш чемпионской гонки? Это вы говорили о чемпионских амбициях. Мы боремся, не снимаемся с чемпионата. Трудно будет догнать "Зенит", но когда было легко? Будем бороться", - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
Сегодня, 17-го марта московское "Динамо" одержало победу над "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 4:2, забитыми мячами отметились: Горбани, 68, Томпсон, 90+2 - Смолов, 11, Тюкавин, 62, Макаров, 74, Карраскаль, 82. После 23-х сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Краснодар" располагается на втором месте и отстает от команды Сергея Семака на четыре очка.
Тюкавин: мы боремся, не снимаемся с чемпионата. Трудно будет догнать "Зенит", но когда было легко?
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"