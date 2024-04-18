– Очень обидные поражения были у нас в чемпионате в последних трех матчах. Но это нас не сломило. Мы продолжаем работать дальше и бороться. У нас еще остаются шансы выиграть РПЛ.
Отметим, что в чемпионате России по футболу московское “Динамо” проигрывает на протяжении трех матчей подряд. В 25-м туре РПЛ подопечные Марцела Лички сыграют против нижегородского “Пари НН”. Игра пройдет 21 апреля.
Напомним, московское “Динамо” занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в собственном активе 38 очков. Отставание от лидера, коим является петербургский “Зенит”, составляет шесть баллов.
Источник: “СЭ”
Игрок “Динамо” Карраскаль: у нас еще остаются шансы выиграть РПЛ
Полузащитник московского “Динамо” Хорхе Карраскаль оценил перспективы команды на оставшуюся часть сезона в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо"