– Идеальный вариант построения тренерской карьеры — это Семак. Он работал в сборной России с Капелло, в “Зените” с нашим любимым Спаллом, потом с Боашем, а затем самостоятельно потренировал команду и добился с ней определенных успехов.
Напомним, Сергей Семак с 2016 по 2018 год возглавлял “Уфу”. Шесть лет назад российский специалист стал главным тренером петербургского “Зенита”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми до конца следующего сезона. Вместе с командой из Санкт-Петербурга Семак в общей сложности успел завоевать десять трофеев. На протяжении последних пяти лет золотые медали Российской Премьер-Лиги доставались “Зениту”.
Источник: “Чемпионат”
Широков: идеальный вариант построения тренерской карьеры — это Семак
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался в адрес главного тренера “Зенита” Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"