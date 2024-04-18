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Широков: идеальный вариант построения тренерской карьеры — это Семак

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Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался в адрес главного тренера “Зенита” Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
– Идеальный вариант построения тренерской карьеры — это Семак. Он работал в сборной России с Капелло, в “Зените” с нашим любимым Спаллом, потом с Боашем, а затем самостоятельно потренировал команду и добился с ней определенных успехов.

Напомним, Сергей Семак с 2016 по 2018 год возглавлял “Уфу”. Шесть лет назад российский специалист стал главным тренером петербургского “Зенита”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми до конца следующего сезона. Вместе с командой из Санкт-Петербурга Семак в общей сложности успел завоевать десять трофеев. На протяжении последних пяти лет золотые медали Российской Премьер-Лиги доставались “Зениту”.

Источник: “Чемпионат”

Зенит Сергей Семак Роман Широков
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