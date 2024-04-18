– Дан готов вернуться в Россию, потому что он там не выиграл ни одного турнира, а для него это принципиально. Нет никаких проблем по поводу работы в “Спартаке”.
Отметим, что Дан Петреску ранее уже работал в Российской Премьер-Лиге. Румынский специалист возглавлял такие команды, как “Кубань” и московское “Динамо”.
Напомним, с 14 апреля пост главного тренера московского “Спартака” вакантен. В тот день из команды был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.
Источник: “РБ Спорт”
Агент Петреску: Дан готов возглавить “Спартак”
Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского специалиста Дана Петреску, ответил на вопрос о возможном назначении своего клиента в “Спартак”.
Фото: ФК "Спартак"