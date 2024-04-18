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Агент Петреску: Дан готов возглавить “Спартак”

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Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского специалиста Дана Петреску, ответил на вопрос о возможном назначении своего клиента в “Спартак”.
Фото: ФК "Спартак"
– Дан готов вернуться в Россию, потому что он там не выиграл ни одного турнира, а для него это принципиально. Нет никаких проблем по поводу работы в “Спартаке”.

Отметим, что Дан Петреску ранее уже работал в Российской Премьер-Лиге. Румынский специалист возглавлял такие команды, как “Кубань” и московское “Динамо”.

Напомним, с 14 апреля пост главного тренера московского “Спартака” вакантен. В тот день из команды был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: “РБ Спорт”

Спартак Дан Петреску
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