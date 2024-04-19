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Широков: "Зенит" уже можно поздравлять с чемпионством? Я так не считаю

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Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РФС
"Зенит" уже можно поздравлять с чемпионством? Я так не считаю. Они играют нестабильно, как и все остальные. Кроме того, у них впереди матчи с относительно прямыми конкурентами. Непонятно, как они сыграют в этих матчах. По крайней мере, сегодняшний "Зенит" — непонятно", - цитирует Широкова "Чемпионат".

После 23-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. В воскресенье, 21-го апреля, команда Сергея Семака сыграет с "Оренбургом" в чемпионате России. "Сине-бело-голубые" вышли в финал Пути РПЛ Кубка России, где им будет противостоять московский ЦСКА. Напомним, что "Зенит" является бессменным чемпионом РПЛ на протяжении последних пяти лет. В зимнее трансферное окно петербургский клуб совершил трансферов на общую сумму в 29,850 миллионов евро.

Роман Широков Зенит
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