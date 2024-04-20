– Пиняев не готов к АПЛ. И не факт, что когда-то будет готов. Туда попадают только лучшие. А в этом сезоне Пиняев не блещет даже на уровне РПЛ. Но талант у него есть, с этим никто не спорит. Важно его не загнать.
Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что сразу два топовых английских клуба следят за вингером московского “Локомотива” Сергеем Пиняевым. Речь шла о “Манчестер Сити” и “Челси”. Но позже данная информация была опровергнута.
Напомним, Пиняеву 19 лет. Он имеет контракт с железнодорожниками до 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферный ценник Сергея составляет восемь миллионов евро.
Источник: “РБ Спорт”
Колосков: Пиняев не готов к АПЛ, важно его не загнать
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном отъезде полузащитника “Локомотива” Сергея Пиняева в АПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"