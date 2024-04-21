В эти минуты в Нижнем Новгороде играют "Пари НН" и "Динамо". На 31-й минуте счет в матче открыл Константин Тюкавин после передачи Лаксальта. На 43-й минуте перед свистком на перерыв еще один гол забил Даниил Фомин, убрав в штрафной защитника нижегородцев и пробив с острого угла.
Во втором тайме динамовцы продолжили разгром хозяев. На 57-й минуте Роберто Фернандес перевел мяч головой в правый верхний угол ворот, на 61-й минуте Тюкавин вывел партнера по команде Жоао Бителло на ударную позицию, бразилец реализовал момент и довел счет на разгромного.
"Динамо" громит "Пари НН" со счетом 4:0. Гол и ассист на счету Тюкавина
Московское "Динамо" обыгрывает в гостях "Пари НН" со счетом 4:0, на счету нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина один гол и одна голевая передача.
Фото: ФК "Динамо"