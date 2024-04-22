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Наставник "Спартака" Слишкович - о победе над "Ростовом": легко говорить после 5:1, что мы красавчики и умные

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Главный тренер "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал разгром "Ростова" в матче 25-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Легко говорить после 5:1 и сказать, что мы красавчики и умные. Но первый тайм, опасные моменты были со стандартов. Из игры мы сделали два?три хороших момента. Сейчас, что важно, у нас не получалось забить со стандартов, тут мы это сделали. В первом тайме пропустили после ошибки, а дальше стало только проще. "Ростов" стал атаковать. Наши игроки быстрые и могут создать всем проблемы. Я считаю, что наша победа заслуженная", - заявил Слишкович.

Московский "Спартак" одержал крупную победу над "Ростовом" на его поле в рамках 25-го тура РПЛ. До перерыва команды обменялись забитыми мячами. Отличились защитник "Спартака" Даниил Хлусевич и форвард "Ростова" Егор Голенков. Во второй половине игры "красно-белые" отправили в ворота соперников еще четыре безответных мяча. Парагваец Хесус Медина оформил дубль, один из голов забив с пенальти. Опорник Кристофер Мартингс и вингер Тео Бонгонда довершили разгром.

Матч с "Ростовом" стал для боснийского специалиста Владимира Слишковича первым у руля "Спартака" в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Напомним, Слишкович руководит "Спартаком" после увольнения испанского тренера Гмльермо Абаскаля, которое состоялось 14-го апреля.

Источник: "Матч ТВ"

Спартак Ростов Владимир Слишкович
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