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Гендиректор "Спартака": у нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев заявил, что в клубе есть крайний срок на объявление фамилии нового главного тренера команды.
Фото: Чемпионат.com
"У нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера, но говорить о нем я не могу", - приводит слова Малышева "Матч ТВ".

Напомним, в прошлое воскресенье, 14 апреля "Спартак" отправил в отставку испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. В настоящее время исполняющим обязанности наставника "красно-белых" является Владимир Слишкович, под руководством которого московская команда провела в общей сложности три матча, одержала одну победу и дважды сыграла вничью.

Малышев Спартак Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович
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