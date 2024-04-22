- Очень надеемся, что эта победа сможет дать импульс в чемпионате. Мы говорили, что сегодня переломный момент, когда нужно выходить и выигрывать, что мы и сделали. Думаю, дальше попрем. Мы в борьбе за бронзовые медали, но хочется большего, конечно.
Напомним, матч 25-го тура РПЛ между "Пари НН" и московским "Динамо" состоялся вчера, 21 апреля. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей с разгромным счетом 4:1. Нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин записал на свой счет забитый гол и результативную передачу.
Таким образом команда Марцела Лички набрала 41 очко и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от "Краснодара", занимающего второе место, составляет на данный момент пять очков.
Источник: "Матч ТВ"
Тюкавин: победа над "Пари НН" была переломным моментом. Дальше попрём
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин поделился мыслями после матча 25-го тура чемпионата России с "Пари НН" (4:1).
Фото: ФК "Динамо"