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Тюкавин: победа над "Пари НН" была переломным моментом. Дальше попрём

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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин поделился мыслями после матча 25-го тура чемпионата России с "Пари НН" (4:1).
Фото: ФК "Динамо"
- Очень надеемся, что эта победа сможет дать импульс в чемпионате. Мы говорили, что сегодня переломный момент, когда нужно выходить и выигрывать, что мы и сделали. Думаю, дальше попрем. Мы в борьбе за бронзовые медали, но хочется большего, конечно.

Напомним, матч 25-го тура РПЛ между "Пари НН" и московским "Динамо" состоялся вчера, 21 апреля. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей с разгромным счетом 4:1. Нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин записал на свой счет забитый гол и результативную передачу.

Таким образом команда Марцела Лички набрала 41 очко и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от "Краснодара", занимающего второе место, составляет на данный момент пять очков.

Источник: "Матч ТВ"

Константин Тюкавин Динамо Нижний Новгород
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