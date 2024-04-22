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Заварзин: Карпин сам себя перехитрил, думал обыграть "Спартак" на одной ноге

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Экс-генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал разгромную победу "красно-белых" над "Ростовом" (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Победа "Спартака" была ожидаемой. Команда идет на втором дыхании с новым тренером, с новыми мыслями в будущий сезон. После ухода Абаскаля они бегут немножечко по?другому. А Карпин сам себя перехитрил. Он думал на одной ноге обыграть "Спартак" - не получилось", - заявил Заварзин.

Московский "Спартак" в выездном матче в рамках 25-го тура чемпионата России разгромил "Ростов". Счет в матче открыл защитник "красно-белых" Даниил Хлусевич ударом головой после подачи парагвайца Хесуса Медины. Ответный мяч, также ударом головой после штрафного забил форвард "Ростова" Егор Голенков.

Во второй половине матча отличился уже сам Хесус Медина (один раз с игры, второй - с пенальти). Довели счет до разгромного опорник гостей Кристофер Мартинс и вышедший на замену Тео Бонгонда.

Напомним, "Спартак" в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавляет босниец Владимир Слишкович. Он сменил в роли тренера "красно-белых" уволенного 14-го апреля испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Источник: "Матч ТВ"

Заварзин Спартак Ростов Валерий Карпин
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