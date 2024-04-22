"Только чудо поможет "Краснодару" и "Динамо" вернуться в чемпионскую гонку. Пока этим командам не хватает чемпионского опыта, чтобы показывать свой лучший футбол в ключевой момент. "Зенит" в этом плане — закаленная команда. Думаю, команда Семака уже не отдаст первую строчку в турнирной таблице", - сказал Непомнящий.
За 6 туров до конца коллектив из Санкт-Петербурга занимает первую позицию в турнирной таблице РПЛ с 50-ю набранными очками. Ближайшие преследователь "Краснодар" отстает от "сине-бело-голубых" на четыре балла, идущее на третьей строчке "Динамо" отстает от лидера на 6 очков. в прошедшем туре "Зенит" минимально обыграл "Оренбург" (1:0) на своем поле, "Краснодар" разобрался с воронежским "Факелом" (2:0), а "Динамо" одержало крупную победу над "Пари НН" (1:4). По мнению бывшего игрока "Зенита" Андрея Кобелева, по сравнению с прошлым сезоном петербуржцы играют хуже, но другие команды не могут этим воспользоваться в борьбе за чемпионство.
Источник: "РБ Спорт"
Непомнящий: только чудо поможет "Краснодару" и "Динамо" вернуться в чемпионскую гонку
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Балтика"