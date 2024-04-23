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Газзаев - о дерби ЦСКА и "Спартака": будет очень сложный матч для "армейцев"

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиям от московского дерби между "армейцами" и "Спартаком" в рамках 21-го тура РПЛ.
Фото: РФС
"Будет очень интересная игра. В "Спартаке" поменялся тренер, и свои последние две игры с точки зрения качества они провели достаточно уверенно, что сказалось на результате. Видно было, что футболисты играют с большой самоотдачей и интересом. ЦСКА в последней игре, и по качеству, и по результату, к сожалению, проиграл. Потеря двух центральных защитников Дивеева и Роши, и Файзуллаева — это большие потери. Если говорить и перспективах, то, конечно, будет очень сложный матч для ЦСКА", - сказал Газзаев.

После увольнения Гильермо Абаскаля "Спартак" под руководством врио главного тренера Владимира Слишковича сыграл в ничью с "Зенитом" на "Газпром Арене" (0:0) и одержал крупную победу над "Ростовом" (1:5). ЦСКА в последней игре на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" (1:2), в первом тайме у "армейцев" удалился защитник Виллиан Роша и в конце матча Игорь Дивеев. Оба защитника не смогут сыграть в дерби со "Спартаком", как и узбекский хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который перебрал желтых карточек. Встреча между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 25 апреля. "Красно-белые" сейчас занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ с 38-ю набранными очками, "армейцы" отстают на один балл и занимают шестое место.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Валерий Газзаев Спартак ЦСКА
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