Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
16:00
ДинамоНе начат
Нижний Новгород
18:15
ЛокомотивНе начат
Краснодар
20:30
БалтикаНе начат
Зенит
20:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
12:00
РодинаНе начат
Тюмень
16:00
ЧерноморецНе начат
Волгарь
17:00
ТорпедоНе начат
Алания
17:00
КубаньНе начат
Акрон
17:30
ЛенинградецНе начат
Сокол
18:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
Химки
19:00
КАМАЗНе начат
Динамо Мх
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
21:45
БорнмутНе начат
Кристал Пэлас
22:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Эвертон
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
20:00
ПСЖНе начат
Монако
20:00
ЛилльНе начат
Марсель
22:00
НиццаНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
22:00
ФиорентинаНе начат

Аршавин: не будет ничего удивительного, если “Спартак” возглавит иностранный ноунейм

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером “Спартака”.
Фото: "Матч ТВ"
– Из всех, кого я знаю, — Карпина. Но это малореально. Удивлюсь ли если придет иностранный ноунейм? Честно, не будет ничего удивительного.

Ранее стало известно о том, что московский “Спартак” уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Об этом официально было объявлено 14 апреля. По сведениям инсайдера Андрея Панкова, основными претендентами на должность рулевого красно-белых являются сербский специалист Владимир Ивич и голландец Паскаль Янсен.

Источник: “СЭ”

Андрей Аршавин Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится