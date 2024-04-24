– Из всех, кого я знаю, — Карпина. Но это малореально. Удивлюсь ли если придет иностранный ноунейм? Честно, не будет ничего удивительного.
Ранее стало известно о том, что московский “Спартак” уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Об этом официально было объявлено 14 апреля. По сведениям инсайдера Андрея Панкова, основными претендентами на должность рулевого красно-белых являются сербский специалист Владимир Ивич и голландец Паскаль Янсен.
Источник: “СЭ”
Аршавин: не будет ничего удивительного, если “Спартак” возглавит иностранный ноунейм
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером “Спартака”.
Фото: "Матч ТВ"