– Самое позитивное в “Спартаке” — они наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал.
Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил московский “Спартак” летом 2022 года. 14 апреля столичный клуб объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. В последние месяцы работы в стане красно-белых испанский специалист находился под серьезной критикой со стороны футбольной общественности.
Источник: “СЭ”
Булыкин: самое позитивное в “Спартаке” — они наконец-то додумались убрать Абаскаля
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера “Спартака”.
Фото: "Матч ТВ"