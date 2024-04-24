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Булыкин: самое позитивное в “Спартаке” — они наконец-то додумались убрать Абаскаля

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера “Спартака”.
Фото: "Матч ТВ"
– Самое позитивное в “Спартаке” — они наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил московский “Спартак” летом 2022 года. 14 апреля столичный клуб объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. В последние месяцы работы в стане красно-белых испанский специалист находился под серьезной критикой со стороны футбольной общественности.

Источник: “СЭ”

Дмитрий Булыкин Спартак Гильермо Абаскаль
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