- Если смотреть, как ЦСКА играл в последних играх, то "Спартак" должен спокойно обыгрывать их. С "Локомотивом" - случайная ничья, "железнодорожники" должны были выиграть тот матч, с "Ахматом" скрутились. По сравнению со "Спартаком", у них скамейка маленькая, - цитирует Ещенко Metaratings.ru.
Московский ЦСКА в двух предыдущих турах Российской премьер-лиги сыграл выездную ничью со столичным "Локомотивом" (3:3) и уступил на своём поле грозненскому "Ахмату". Московский "Спартак" в единственном матче РПЛ после смены главного тренера разгромил на выезде "Ростов" со счётом 5:1.
25 апреля красно-синие и красно-белые сыграют между собой на "ВЭБ Арене" в рамках перенесённого с марта 21 тура чемпионата России.
Ещенко: по последним матчам - "Спартак" должен спокойно обыгрывать ЦСКА
Экс-защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего выездного дерби с ЦСКА в рамках перенесённого 21 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"