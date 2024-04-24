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Ещенко: по последним матчам - "Спартак" должен спокойно обыгрывать ЦСКА

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Экс-защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего выездного дерби с ЦСКА в рамках перенесённого 21 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Если смотреть, как ЦСКА играл в последних играх, то "Спартак" должен спокойно обыгрывать их. С "Локомотивом" - случайная ничья, "железнодорожники" должны были выиграть тот матч, с "Ахматом" скрутились. По сравнению со "Спартаком", у них скамейка маленькая, - цитирует Ещенко Metaratings.ru.

Московский ЦСКА в двух предыдущих турах Российской премьер-лиги сыграл выездную ничью со столичным "Локомотивом" (3:3) и уступил на своём поле грозненскому "Ахмату". Московский "Спартак" в единственном матче РПЛ после смены главного тренера разгромил на выезде "Ростов" со счётом 5:1.

25 апреля красно-синие и красно-белые сыграют между собой на "ВЭБ Арене" в рамках перенесённого с марта 21 тура чемпионата России.

Спартак ЦСКА Ещенко
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