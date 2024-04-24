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Названы суммы штрафов Карпина и Слишковича по итогам матча "Ростов" - "Спартак"

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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях по итогам матча 25 тура РПЛ "Ростов" - "Спартак" (1:5).
Фото: РИА Новости
- Карпин за выход за пределы техзоны оштрафован на 30 тысяч рублей - 12-е нарушение. "Ростов" оштрафован на 20 тысяч рублей за выход Карпина на поле. Слишкович и аналитик "Спартака" Карбахо оштрафованы на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".

Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" завершилась победой гостей со счётом 5:1. Эта игра стала первой в РПЛ для боснийского специалиста Владимира Слишковича в роли исполняющего обязанности главного тренера красно-белых после увольнения 35-летнего испанского наставника Гильермо Абаскаля.

Ростов Спартак Валерий Карпин Владимир Слишкович КДК РФС
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