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Агент: Тюкавин - системообразующий игрок "Динамо", один из самых полезных игроков РПЛ

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Футбольный агент Алексей Сафонов, чьим клиентом является форвард "Динамо" Константин Тюкавин, оценил игру своего клиента в последних матчах РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Костя точно один из самых полезных игроков чемпионата, системообразующий игрок "Динамо". Ему всего 21 год, самый успешный сезон для него еще впереди. Ему еще играть и играть", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".

Константин Тюкавин принял участие в 25-ти матчах "Динамо" в текущем розыгрыше РПЛ. На счету футболиста 12 забитых мячей и 9 голевых передач. В матче перенесенного 21-го тура против "Оренбурга" Тюкавин также отличился забитым мячом, что помогло "бело-голубым" одержать минимальную победу.

В следующем туре московское "Динамо" сыграет против санкт-петербургского "Зенита", который возглавляет чемпионскую гонку с 50-ю очками в активе. Отставание "Динамо" от "сине-бело-голубых" составляет 6 очков.

Источник: "Матч ТВ"

Динамо Константин Тюкавин
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