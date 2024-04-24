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Галактионов: снимаю шляпу перед нашими бойцами. Это показывает, что наша команда с внутренним стержнем

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал волевую победу своей команды над "Пари НН" в 21-м туре РПЛ (3:2).
Фото: Чемпионат.com
- То, что было в конце, проявление характера, мужества, сплоченности. Сказал в раздевалке, что большая благодарность парням. Снимаю шляпу перед нашими бойцами. Это показывает, что наша команда с внутренним стержнем.

Матч отложенного 21-го тура РПЛ, в котором "Пари НН" принимал на своем поле московский "Локомотив" завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Отметим, что до 75-й минуты "железнодорожники" уступали 0:2. Команда Михаила Галактионова сравняла счет на 92-й минуте, а на 96-й вырвала победу. Благодаря этой победе "красно-зеленые" набрали 41 очко и отстают от топ-3 на три балла.

Источник: "Матч ТВ"

Михаил Галактионов Локомотив Нижний Новгород
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