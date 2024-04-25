Вице-президент “Барселоны” подтвердил, что Хави останется в команде

Вице-президент “Барселоны” Рафа Юсте подтвердил информацию о том, что Хави останется на посту главного тренера команды после завершения текущего сезона.



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– Хави доверяет нам и нашему проекту. Вместе мы можем добиться успехов. Нам нужно завоевывать титулы, мы все это знаем. Хави будет частью новой “Барселоны” на новом “Камп Ноу”.



В январе этого года главный тренер “Барселоны” Хави сообщил о том, что решил покинуть должность рулевого сине-гранатовых. Однако весной ситуация изменилась. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, испанский гранд убедил специалиста остаться. Таким образом, Хави, имеющий контракт с “Барселоной” до июня 2025 года, продолжит тренировать клуб.



Источник: MD