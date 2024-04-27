"Я не удивлен уходу Ташуева из "Факела". Это законы жанра. Когда нет результата, то тренер уходит. Любой тренер готов к тому, что-либо придется уйти, либо уберут. Да, к этому можно относиться с сожалением, потому что в профессии не стало стабильных людей. Поэтому такие отставки уже воспринимаешь как должное. Можно было бы ещё дискутировать, если бы "Факел" шел в тройке лидеров, но не сейчас", - сказал Игнатьев.
В пятницу, 26 апреля стало известно об уходе 65-летнего Сергея Ташуева из воронежского "Факела". Официальная причина – по семейным обстоятельствам. В прощальном слове Ташуев заявил, что ему обидно уезжать из Воронежа. Сейчас "Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 26-ю набранными очками. В последних четырех играх воронежцы потерпели четыре поражения. Вместо ушедшего Ташуева на пост главного тренера назначили Игоря Черевченко. В первой игре на тренерском мостике он сыграет против аутсайдера чемпионата "Сочи".
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Игнатьев: не удивлен уходу Ташуева из "Факела". Когда нет результата, то тренер уходит
Советский и российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал уход Сергея Ташуева с поста главного тренера "Факела".
Фото: ФК "Факел"