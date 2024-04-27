Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
14:30
ЛиверпульНе начат
Фулхэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БёрнлиНе начат
Вулверхэмптон
17:00
Лутон ТаунНе начат
Ньюкасл
17:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Эвертон
19:30
БрентфордНе начат
Астон Вилла
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
15:00
ЖиронаНе начат
Альмерия
17:15
ХетафеНе начат
Алавес
19:30
СельтаНе начат
Атлетико
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
16:00
МонцаНе начат
Ювентус
19:00
МиланНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
16:30
АйнтрахтНе начат
Аугсбург
16:30
ВердерНе начат
Фрайбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
22:00
ГаврНе начат

Игнатьев: не удивлен уходу Ташуева из "Факела". Когда нет результата, то тренер уходит

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Советский и российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал уход Сергея Ташуева с поста главного тренера "Факела".

Фото: ФК "Факел"
"Я не удивлен уходу Ташуева из "Факела". Это законы жанра. Когда нет результата, то тренер уходит. Любой тренер готов к тому, что-либо придется уйти, либо уберут. Да, к этому можно относиться с сожалением, потому что в профессии не стало стабильных людей. Поэтому такие отставки уже воспринимаешь как должное. Можно было бы ещё дискутировать, если бы "Факел" шел в тройке лидеров, но не сейчас", - сказал Игнатьев.

В пятницу, 26 апреля стало известно об уходе 65-летнего Сергея Ташуева из воронежского "Факела". Официальная причина – по семейным обстоятельствам. В прощальном слове Ташуев заявил, что ему обидно уезжать из Воронежа. Сейчас "Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 26-ю набранными очками. В последних четырех играх воронежцы потерпели четыре поражения. Вместо ушедшего Ташуева на пост главного тренера назначили Игоря Черевченко. В первой игре на тренерском мостике он сыграет против аутсайдера чемпионата "Сочи".

Источник: Legalbet

Сергей Ташуев Факел Борис Игнатьев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится