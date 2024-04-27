"Я не могу раскрывать наш разговор. Не имею права. Мы пожали друг другу руки, все в порядке. Я могу только пожелать, чтобы команда осталась. Шансы достаточно большие, надо просто выиграть пару матчей. У нас были шансы и во вчерашнем матче, и с "Ростовом". Но удача отвернулась от нас", - рассказал Ташуев.
65-летний специалист пришел в воронежский "Факел" в 7-м туре текущего розыгрыша чемпионата России и вывел команду из зоны вылета. Тогда воронежцы занимали 15-е место, сейчас клуб располагается на 11-й позиции, имея в активе 26 очков. Но последние четыре поражения подряд, в которых "Факел" забил только один гол, включили клуб в число претендентов на вылет. У идущей на 15-м месте "Балтики" сейчас 23 очка, у "Урала" – 24, два-три балла отделяет воронежский "Факел" от зоны вылета. По официальной информации клуба и как сам заявлял Ташуев, он ушел из команды по семейным обстоятельствам.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев: не могу рассказывать разговор с Асхабадзе. Пожали друг другу руки, все в порядке
Ушедший с поста главного тренера "Факела" Сергей Ташуев заявил, что не вправе делать публичным его разговор с гендиректором клуба Романом Асхабадзе.
Фото: ФК "Факел"