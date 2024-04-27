В прошедшем перенесенном 21-м туре РПЛ "железнодорожники" в гостях играли против "Пари НН". В матче судья Сергей Цыганок назначил три пенальти, первый раз рефери указал на точку на 32-й минуте. По мнению "Локомотива", Цыганок неверно оценил единоборство защитника "железнодорожников" Жерзино Ньямси с Николозом Кутателадзе и ошибочно назначил одиннадцатиметровый.
Встреча закончилась волевой победой "Локомотива" 2:3, подопечные смогли вырвать викторию, забив два гола уже в компенсированное время.
Источник: "Чемпионат"
"Локомотив" оспорит пенальти в матче с "Пари НН" в ЭСК
Руководство "Локомотива" обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС, чтобы оспорить пенальти в свои ворота, назначенный в матче с "Пари НН" (2:3).
Фото: ФК "Пари НН"