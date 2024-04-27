"Своей работой в России Ивич доказал, что является сильным тренером. Главное, он знает, как выигрывать титулы. Он подошел бы любому топ-клубу РПЛ", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Сербский специалист Владимир Ивич был главным тренером "Краснодара" с января 2023-го по март 2024-го года. Под его управлением "горожане" долгое время возглавляли турнирную таблицу РПЛ. На паузу в чемпионате после 18-го тура "Краснодар" Ивича уходил в статусе "зимнего чемпиона" страны.
В марте текущего года Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" и уступил свое место российскому специалисту Мураду Мусаеву. По данным СМИ, Ивич является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Спартака", которым после увольнения Гильермо Абаскаля в статусе исполняющего обязанности руководит босниец Владимир Слишкович.
Камоцци: своей работой в России Ивич доказал, что является сильным тренером. Он подошел бы любому топ-клубу РПЛ
Футбольный функционер Франко Камоцци высказался о карьерных перспективах экс-наставника "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: официальный сайт "Краснодара"