"Мне кажется, в этом матче "Зенит" будет играть в свой футбол, но другое дело, что Семак многое пересмотрит по тактике после поражения от "Рубина". Первый мяч в этой встрече может полностью перевернуть игру, поэтому "Зенит" в какой-то степени может быть скован", - сказал Деменко.
Встреча "Динамо" и "Зенита" пройдет 28 апреля на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. В прошлом туре петербуржцы на своем поле проиграли казанскому "Рубину" (0:2). Сейчас коллектив из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав за 25 игр 50 очков. "Динамо" идет на второй строчке с 44-мя очками. В случае поражения в Москве "Зенит" может потерять лидерство, идущий на втором месте "Краснодар" отстает от первого места на один балл. Напомним, в первой половине чемпионата "Динамо" одержало победу над "Зенитом" в Санкт-Петербурге со счетом 2:3.
Источник: "Чемпионат"
Деменко: "Зенит" в какой-то степени может быть скован в игре с "Динамо"
Бывший игрок "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между "Динамо" и "сине-бело-голубыми".
Фото: ФК "Зенит"