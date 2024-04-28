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Деменко: "Зенит" в какой-то степени может быть скован в игре с "Динамо"

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Бывший игрок "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между "Динамо" и "сине-бело-голубыми".
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, в этом матче "Зенит" будет играть в свой футбол, но другое дело, что Семак многое пересмотрит по тактике после поражения от "Рубина". Первый мяч в этой встрече может полностью перевернуть игру, поэтому "Зенит" в какой-то степени может быть скован", - сказал Деменко.

Встреча "Динамо" и "Зенита" пройдет 28 апреля на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. В прошлом туре петербуржцы на своем поле проиграли казанскому "Рубину" (0:2). Сейчас коллектив из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав за 25 игр 50 очков. "Динамо" идет на второй строчке с 44-мя очками. В случае поражения в Москве "Зенит" может потерять лидерство, идущий на втором месте "Краснодар" отстает от первого места на один балл. Напомним, в первой половине чемпионата "Динамо" одержало победу над "Зенитом" в Санкт-Петербурге со счетом 2:3.

Источник: "Чемпионат"

Динамо Зенит Максим Деменко
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