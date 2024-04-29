"Удивлюсь, если "Динамо" станет чемпионом? Нет, потому что бело-голубые на данный момент стабильны, но в основном все команды играют с перепадами. У некоторых клубов была беспроигрышная серия, а потом наступал период неудач. Командам нужно стабильно провести последние 4 матча", - сказал Семшов.
Подопечные Марцела Лички вернулись на победную тропу после двух поражений подряд в 23-м и 24-м турах от "Спартака" (1:2) и "Урала" (2:1). После этого последовали гостевые победы над "Оренбургом" (1:2), "Пари НН" (1:4), а в последней игре 26-го тура "Динамо" на своем поле обыграло "Зенит" (1:0) и приблизилась к лидерам чемпионата на расстояние одной победы.
Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", в активе команды из Санкт-Петербурга 50 очков. Столько же у "Краснодара", но результатам очных противостояний петербуржцы занимают первое место - 1:1 дома и 1:2 в гостях. В последние два матча "Зенит" потерпел два поражения от "Рубина" (0:2) и от "Динамо" (1:0). Динамовцы расположилось на третьей строчке с 47-ю очками.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов: не удивлюсь, если "Динамо" станет чемпионом, "бело-голубые" стабильны
Бывший игрок "Динамо" и сборной России Игорь Семшов оценил шансы динамовцев стать чемпионами в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"