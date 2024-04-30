"Конечно, это (отсутствие побед) грузит, как это может не грузить, когда вы матчи не выигрываете. Мы мотивируем себя только предстоящими победами и, надеемся, как можно выше подняться по турнирной таблице", - сказал Ишков.
С декабря прошлого года "Урал" смог добиться лишь одной победы, в 24-м туре екатеринбуржцы на своем поле обыграли московское "Динамо" (2:1). В последнем матче команда ушла от поражения от казанского "Рубина", забив спасительный гол на 86-й минуте. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Урал" находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 15-е место и набрав за 26 игр 25 очков.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Игрок "Урала" Ишков: отсутствие побед грузит, как это может не грузить, когда вы матчи не выигрываете
Полузащитник "Урала" Илья Ишков рассказал, как он переносит серию без побед своей команды.
Фото: "Чемпионат"