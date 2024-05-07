"Причина ничьей в том, что соперник сравнял счет. Не знаю, в чем причина постоянных пропущенных голов на последних минутах. Затмение какое-то. Надо работать и анализировать. Видимо, не получается правильно. Будем проводить работу над ошибками и не допускать их в дальнейшем", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
Вчера, 6-го мая, московский ЦСКА сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 27-го тура РПЛ, команда Рашида Рахимова сравняла счет в компенсированное время благодаря забитому мячу Даки. Этот матч стал пятым подряд, в котором московский клуб не может одержать победу. После 27-ми сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 39 очков. "Армейцы" сыграли вничью со счетом 1:1 с петербургским "Зенитом" в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России и проведут ответную встречу в Петербурге.
Мусаев - об очередной упущенной победе ЦСКА: затмение какое-то
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о ничейном результате в матче 27-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ПФК ЦСКА