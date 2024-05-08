"Я считаю, что Дзюба ещё не закончил. Просто на месте руководства "Локомотива" я бы прописал, что он не участвует в шоу, и, если будет замечен, то будет оштрафован. Уверен, всё бы с ним было нормально. Поймите, когда приходит возраст, всё равно можно играть. Мы видим это и на примере Роналду, но в этот момент нужно прилагать больше усилий, чтобы оставаться в форме. А Дзюба то в одном, то в другом шоу. Ты не можешь заниматься и футболом, и шоу-бизнесом одновременно", - заявил Селюк.
Артем Дзюба выступает за "Локомотив" с февраля 2023-го года. В текущем сезоне на счету экс-форварда сборной России 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 26-ти матчах за "железнодорожников" во всех турнирах. Контракт 35-летнего форварда с "Локомотивом" истекает в конце сезона.
Ранее Леонид Гольдман, агент Артема Дзюбы, высказался с критикой в адрес руководства клуба и главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова. Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с клубом ради увеличения игрового времени в конце сезона.
Источник: "Metaratings"
Селюк - о Дзюбе: с возрастом всё равно можно играть. Мы видим это на примере Роналду
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о перспективах форварда "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости