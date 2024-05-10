Повреждение 29-летнего бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, полученное в домашней игре 27 тура РПЛ с "Рубином" (2:2), оказалось несерьёзным, сообщают СМИ. По данным источника, в последние дни состояние Роши улучшилось, он восстановился после травмы голеностопа и отправится вместе с командой на выездную встречу с "Зенитом" в рамках 28 тура Российской премьер-лиги.
В текущем сезоне на счету Виллиана Роши 32 матча в составе ЦСКА во всех турнирах, 2 забитых гола и 1 результативный пас.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Виллиан Роша восстановился после травмы голеностопа и отправится на матч "Зенит" - ЦСКА
По данным СМИ, центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша сможет сыграть в выездном матче 28 тура РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: Sport24