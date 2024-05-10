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Орещук: не верю, что "Краснодар" продаст Волкова за 5 миллионов. В этот бред не верю

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Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал новости о возможном трансфере защитника "Краснодара" Сергея Волкова в "Зенит" за 5 млн евро.
Фото: ФК "Краснодар"
"Стоит ли Волков таких денег? (5 млн евро – прим.) Он стоит больше, поэтому я не верю в то, что "Краснодар" продаст его за 5 миллионов. В этот бред не верю", - сказал Орещук.

Накануне появилась информация о том, что "Зенит" заинтересован в крайнем защитнике "Краснодара". Петербуржский клуб уже связывался с представителями футболиста, но официального предложения пока не поступало. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Сергей Волков принял участие в 28-и матчах в Российской Премьер-Лиге и в Кубке России. На свой счет он записал три голевые передачи. Напомним, Волков пришел в систему краснодарского клуба из футбольного клуба "Чита" в 2016 году. Трудовое соглашение действует до конца следующего сезона.

Источник: "Чемпионат"

Роман Орещук Волков Краснодар Зенит
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